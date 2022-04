Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Angeblicher Handtaschenraub war vorgetäuscht +++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, 12. April 2022, zeigte eine 16-jährige Oldenburgerin bei der Polizei den Raub einer Handtasche an. Die Tat habe nach Angaben des Opfers am selben Tag gegen 20.10 Uhr an einer Bushaltestelle am Schlossplatz ereignet. Die Polizei hatte am Folgetag einen Zeugenaufruf nach dem unbekannten Täter veröffentlicht:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5195944

Bei den polizeilichen Ermittlungen zu der Tat stellte sich nun heraus, dass der Raub mutmaßlich vorgetäuscht war. Es besteht der Verdacht, dass die 16-Jährige die Handtasche im Innenstadtgebiet verloren hatte, als sie mit ihrer gleichaltrigen Freundin dort unterwegs war. Um den Verlust der Tasche mit Schlüsseln, Bargeld und persönlichen Dokumenten erklären zu können, hatten sich die jungen Frauen die Tat offenbar ausgedacht. Der Zeugenaufruf vom 13. April 2022 ist damit hinfällig.

Gegen die beiden Oldenburgerinnen ermittelt die Polizei nun wegen des Vortäuschens einer Straftat.

