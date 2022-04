POL-OL: +++ Versuchte räuberische Erpressung an der Lasiusstraße - Tatverdächtiger flüchtet ins Eversten Holz +++

Oldenburg (ots) - +Einbruch in Fahrradgeschäft+ In der Zeit vom 22.04.2022, 22.00 Uhr, bis 23.04.2022, 09:30 Uhr, haben sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Fahrradgeschäft in der Ziegelhofstraße in 26121 Oldenburg verschafft und dort eine geringe Menge an Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 ...

