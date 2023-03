Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich das PK Vechta vom 18./19.03.23

Steinfeld - Trunkenheit im Verkehrs

Am Samstag, den 18.03.2023, gegen 22:00 Uhr, meldete ein Zeuge einen - mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes - liegengebliebenen Pkw in der Straße Köttermoor. Durch eingesetzte Beamte konnte der Fahrzeugführer auf dem Fahrersitz des Pkw angetroffen werden. Dieser schien erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke gestanden zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 2,69 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Freit, dem 17.03.23 in der Zeit zwischen 12:30 Und 15:50 Uhr kam es in Lohne auf dem Schellohner Weg in Lohne zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ausparken gegen einen dort zum Aufladen abgestellten Pkw, wodurch erheblicher Sachschaden entstand. Anschließend entfernte sich der Verursacher sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lohne in Verbindung zu setzen.

Bakum - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstagmorgen gegen 08:30 Uhr kam es in Bakum auf der Straße Hinter der Bäke zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 19-jähriger Bakumer befuhr mit seinem Pkw die o.g. Straße und kam zunächst auf den rechten Grünstreifen, dabei verlor er die Kontrolle über den Pkw und prallte dann gegen einen Baum am liken Fahrbahnrand. Der Bakumer wurde leicht verletzt und wurde in das Marienhospital Vechta verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Samstag, dem 18.03.23 gegen 13:20 Uhr befuhr ein 42-jähriger Badberger den Zerhusener Esch in Lohne und beabsichtigte auf den Südring einzubiegen. Dabei übersah er eine 44-jährige Radfahrerin aus Lohne, die den Radweg nutzte. Durch den Zusammenstoß wurde die Lohnerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden geringe Sachschäden.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Samstag, dem 18.03.23 gegen 22:00 Uhr kommt es auf dem Bittgang in Lohne zu einem Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Lohner mit seinem Pkw rechts von der Fahrbahn ab und prallt dort gegen einen Zaun. Der Fahrer wird dabei leicht verletzt. Am Fahrzeug entsteht leichter Sachschaden.

Visbek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag gegen 08:00 Uhr befährt ein 23-jähriger Mann aus Twistringen den Visbeker Damm in Richtung Vechta. Dort kommt er mit seinem Pkw rechts von der Fahrbahn ab und bleibt mit dem Pkw im Graben liegen. Eine 17-järige Beifahrerin aus Damme wird durch den Unfall leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden.

