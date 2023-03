Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 17.03. - 19.03.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall/gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Am Sonntag, 19.03.2023, um 01:00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW den Garreler Weg in Cloppenburg und stieß dort gegen einen Findling, den Unbekannte dort abgelegt hatten. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 in Verbindung zu setzen. Garrel - Verkehrsunfall mit Trunkenheit Am Samstag, 18.03.2023, um 20:10 Uhr ereignete sich auf der Hauptstraße in Garrel ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Radfahrers. Dieser war auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung ortsauswärts unterwegs und stieß dort gegen einen geparkten PKW. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 53-jährigen Cloppenburger Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Von dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem erwartet den Fahrer ein Strafverfahren. Molbergen - Diebstahl eines Laptops Bereits am Donnerstag, 16.03.2023, in der Zeit von 09:40 Uhr bis 09:50 Uhr wurde in Molbergen, Cloppenburger Straße 33, beim dortigen LIDL Markt ein silberfarbenes Laptop der Marke Dell entwendet. Dieses hatte während Reparaturarbeiten auf einer Fensterbank gelegen. Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475/941220 entgegen. Cappeln - Verkehrsunfall mit Trunkenheit Am Sonntagmorgen, 19.03.2023, um 04:15 Uhr ereignete sich in Cappeln, Alte Straße, ein Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Bremen befuhr mit seinem PKW die Straße in Fahrtrichtung Hemmelte und geriet in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit zwei Leitpfosten und einem Verkehrsschild. Während der Verkehrsunfallaufnahme drängte sich der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,20 Promille. Von dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde der Führerschein sichergestellt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Löningen - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am frühen Samstagmorgen, 18.03.2023, um 03:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeistation Löningen einen 19-jährigen PKW-Führer aus Löningen auf der Ehrener Straße. Im Rahmen einer Fahrtüchtigkeitsüberprüfung wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser fiel positiv aus. Nach einer Blutentnahme wurde dem Betroffenen die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Lastrup - Diebstahl von Brennholz Durch unbekannte Täter wurde in dem Zeitraum vom 27.02.2023 bis 17.03.2023 in Lastrup, Moordamm, etwa 3 Kubikmeter Brennholz entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lastrup unter 04472/932860 in Verbindung zu setzen. Essen - Sachbeschädigung an Sattelauflieger In dem Zeitraum von Donnerstag, 16.03.2023, 13:45 Uhr bis Freitag, 17.03.2023, 13:15 Uhr wurde die Plane eines Sattelaufliegers im Heideweg in Essen/Oldb. durch Aufschlitzen beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Essen/Oldb. unter 05434/924700 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell