Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg vom 18.03.2023 bis 19.03.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Fahren ohne Fahrerlaubnis - Am Samstag, 18.03.2023, gegen 19:15 Uhr wurde in der Straße Am Kirchplatz in Bösel ein PKW Ford Transit im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch Beamte der Polizei Friesoythe kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 60-jährige Fahrer aus Bösel nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Saterland, OT Strücklingen - Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis - Am Samstag, 18.03.2023 führte eine 23-jährige aus Werlte einen PKW Fiat im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl sie unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Beamte der Polizei Friesoythe kontrollierten das Fahrzeug mit insgesamt sechs Insassen in Saterland, OT Strücklingen, auf der Hauptstraße gegen 00:00 Uhr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Weiterhin ergab sich der Verdacht, dass die Fahrzeugführerin unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die 23-Jährige auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Friesoythe - Verkehrsunfall - Am Samstag, 18.03.2023, gegen 23:30 Uhr befuhr ein 35-jähriger aus Edewecht mit seinem PKW, Audi, die Bundesstraße 401 in Fahrtrichtung Oldenburg. Auf der Fahrbahn liefen plötzlich vier entlaufende Rinder. Es kam zum Zusammenstoß mit den Tieren. Zwei der Rinder mussten aufgrund ihrer Verletzungen durch einen Tierarzt vor Ort eingeschläfert werden. Am PKW entsteht ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Friesoythe - Trunkenheit im Verkehr - Am Samstag, 18.03.2023, um 23:30 Uhr, befuhr ein 30-jähriger aus Friesoythe mit seinem PKW, Skoda, die Wasserstraße in Friesoythe unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,99 Promille. Nach Untersagung der Weiterfahrt wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Friesoyther wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf - In der Zeit von Freitag, 10.03.2023, 06:00 Uhr bis Samstag, 18.03.2023, 11:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein Verkehrszeichen an der Pehmertanger Straße in Friesoythe. Augenscheinlich kam das bislang unbekannte Fahrzeug in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, touchierte hierbei das Verkehrszeichen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter der Rufnummer 04491-93160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell