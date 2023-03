Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannte Täter entwenden Werkzeuge und Baumaschinen aus Lager

Reiffelbach (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Freitag den 17.03.2023 auf Samstag den 18.03.2023 Zutritt zu einer Lagerhalle in der Odenbacher Straße in Reiffelbach. Aus besagtem Anwesen wurden anschließend mehrere Baumaschinen und Werkzeuge entwendet. Die Gesamtschadenshöhe steht noch nicht zweifelsfrei fest. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen machten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 / 9110 zu melden. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell