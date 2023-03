Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeug beim Ausparken touchiert und "abgehauen"

Lauterecken (ots)

Am Freitag den 17.03.2023 touchierte, nach Angaben einer Unfallzeugin, eine ca. 70-jährige Fahrerin mit ihrem silbernen Fahrzeug (Marke und Typ unbekannt) ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug beim Rückwärtsausparken. Nach verursachtem Schaden entfernte sich die Dame unerlaubt von der Unfallstelle. Beide Fahrzeuge standen zuvor auf einem Parkplatz einer ortsansässigen Metzgerei in der Saarbrücker Straße 65 in Lauterecken. Zwecks Ermittlung des Verursacherfahrzeuges und der Unfallverursacherin sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

