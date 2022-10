Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall eines Motorradfahrers auf dem Rehberg

Altenbeken (ots)

(MN)Sonntag, 09.10.2022, 14:27 Uhr, 33184 Altenbeken, L755 (Bollerbornstraße)

Alleinunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer

Zur Unfallzeit befuhr ein 19 jähriger Motorradfahrer aus Detmold mit seiner KTM die L755 in Fahrtrichtung Langeland. Kurz vor dem Parkplatz Eggeweg geriet er in einer Linkskurve nach rechts auf die Bankette. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Beim Sturz wurde er so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Behandlung mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht wurde. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell