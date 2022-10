POL-PB: Polizei stellt Einbrecher auf frischer Tat am Samstagabend in Paderborn

33098 Paderborn (ots) - Freitag, 07.10.2022, 20:35 Uhr 33098 Paderborn, Waldenburger Straße In der Wohnung eines 30jährigen geriet auf dem Ofen in einer Pfanne Öl infolge Überhitzung in Brand. Der Wohnungsinhaber verletzte sich beim Löschversuch leicht an der Hand und zog sich aufgrund der Rauchentwicklung eine Rauchgasvergiftung zu. Er wurde mit einem ...

mehr