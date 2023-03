Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auf Grund Alkoholeinfluss in der Weide gelandet

Rutsweiler an der Lauter (ots)

Am Freitag den 17.03.2023 kam gegen 22:40 Uhr eine 33-jährige Verkehrsteilnehmerin zwischen Kreimbach-Kaulbach und Rutsweiler an der Lauter auf der B 270 in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, durchbrach ein Verkehrsschild und einen Weidezaun und kam dabei letztlich kurz vor der Lauter zum Stillstand. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde erhoben, dass die Dame sichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von umgerechnet 1,56 Promille. Zu Beweiszwecken erfolgte eine Blutentnahme. Der Führerschein der Fahrerin wurde zwecks vorläufiger Entziehung sichergestellt. Trotz der erheblichen Alkoholisierung scheute sich die Fahrerin nicht vor einer erheblichen Fahrstrecke. Im Nachgang wurde erhoben, dass die Dame ihre Fahrt in Baden-Württemberg startete. Während der Aufnahme vor Ort ergab sich noch eine weitere Auffälligkeit für die eingesetzten Beamten, da die Unfallfahrerin bereits vor Eintreffen der Streife beide Kennzeichen abmontierte und diese in ihrem Rucksack verstaute. |pilek

