Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wildunfall mit zwei schwerverletzten Personen auf der Kreisstraße 52 (K52), im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Ueckermünde (ots)

Am 26.05.2022 gegen 14:45 Uhr kam es auf der K52 zwischen Ueckermünde und Heinrichshof zu einem schweren Verkehrsunfall mit Wildbeteiligung. Ein 73-jähriger Motorradfahrer befuhr mit seiner BMW die K52 in Richtung Heinrichshof. Auf Höhe der Unfallstelle sprang plötzlich Damwild von rechts auf die Fahrbahn. Durch den Zusammenstoß kam es zum Sturz und der Motorradfahrer sowie seine 66-jährige Mitfahrerin wurden dadurch schwer verletzt. Das Motorrad kam auf der linksseitigen landwirtschaftlichen Nutzfläche zum Liegen. Der Kradfahrer kam per Hubschrauber in das Universitätsklinikum Greifswald. Die Mitfahrerin wurde mittels Rettungswagen in das Ameosklinikum Ueckermünde gebracht. Das Tier verendete vor Ort. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15000,-Euro. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

