POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer und vier leicht verletzten Personen im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Bergen/ Rügen (ots) - Nach ersten Erkenntnissen kam ein 78-jähriger Kradfahrer am 26.05.2022, gegen 14:00 Uhr auf der B 96 zwischen Sehlen und Samtens aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanken. Dabei erlitt der Stralsunder schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in ...

