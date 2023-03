Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Leichtkraftradfahrer bei Überholmanöver schwer verletzt

Gaugrehweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstagabend hat sich ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer aus dem Landkreis Mainz-Bingen bei einem Überholmanöver auf der Landesstraße 400 schwer verletzt. Der junge Mann wollte gegen 18:30 Uhr zwischen St. Alban und Gaugrehweiler zwei vorausfahrende PKW überholen, als der Fahrer des vorderen PKW nach links auf die Kreisstraße 26 in Richtung Schmalfelderhof abbiegen wollte. Trotz eines Ausweichversuches des Kradfahrers konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Er wurde von einem Rettungshubschrauber schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. An dem Einsatz waren ein Notarzt, der Rettungsdienst samt Rettungshubschrauber, mehrere örtliche Feuerwehren und die Polizei beteiligt. Die Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. |pirok

