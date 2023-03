Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Gangloff (ots)

Am 15.03.2023, gegen 09,15 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die L 385 von Gangloff in Fahrtrichtung Waldgrehweiler. In einer dortigen Linkskurve fuhr er zu weit nach links. Aufgrund dessen kam es zum Unfall mit einer 63-jährigen Fahrzeugführerin welche die L 385 in entgegen gesetzter Richtung befuhr. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurde anschließend zwecks ärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall waren beide beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. In Folge des Unfalls musste die L 385 durch die vor Ort anwesenden Feuerwehren aus Meisenheim, Callbach und Becherbach für eineinhalb Stunden gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell