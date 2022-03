Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Nacht vom 25.03.2022 auf den 26.03.2022 brachen bislang unbekannte Täter in der Seebachstraße in ein Mehrfamilienhaus ein und entwendeten aus mehreren Kellern zwei E-Bikes und ein Mountainbike im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Ein Sachschaden an den Kellerparzellen in Höhe von circa 100 Euro verursachten der oder die Täter außerdem. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Gotha (Tel. 03621/781124) unter der Bezugsnummer 0070543/2021 entgegen. (sus)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell