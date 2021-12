Polizei Hamburg

POL-HH: 211219-3. Zeugenaufruf nach versuchtem bewaffneten Raubüberfall auf eine Geldwechselstube in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 18.12.2021, 20:05 Uhr; Tatort: Hamburg-Billstedt, Möllner Landstraße, EKZ Billstedt

Samstagabend bedrohte ein noch unbekannter Täter die Mitarbeiterin einer Geldwechselstube mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ die Mitarbeiterin einer Geldwechselfiliale im EKZ Billstedt ihre Arbeitsstätte und öffnete die Eingangstür. In diesem Moment drängte eine männliche Person sie unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe in die Räumlichkeiten zurück und forderte sie zur Herausgabe von Bargeld auf. Im weiteren Verlauf begann der mutmaßliche Räuber selbst, die Wechselstube nach Bargeld zu durchstöbern. Da seine Absuche offensichtlich nicht zum Auffinden von Geld führte, flüchtete er nach kurzer Zeit ohne Beute in unbekannte Richtung.

Eine Sofortfahndung mit fast einem Dutzend Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa 180 cm - sehr dünne Figur - kurze blonde Haare - leichte Jacke - dunkle Jeans - schwarzes Tattoo auf dem Handrücken rechts - führte eine Sporttasche mit sich - trug einen Mund-Nase-Schutz

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm noch Abend die ersten Ermittlungen. Spezialisten der Spurensicherung (LKA 31) übernahmen die Tatortarbeit.

Die Ermittlungen werden nun vom Raubdezernat der Region Mitte II (LKA 164) weitergeführt.

Zeugen, die Hinweise zum Täter oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell