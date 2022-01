Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw entwendet

Jena (ots)

Unbekannte haben von dem Gelände eines Autohandels Am Alten Gaswerk in Jena einen 5er BMW im Wert von 13.000 Euro entwendet. Das goldmetallic lackierte Fahrzeug war ordnungsgemäß und verschlossen auf dem Gelände abgestellt. Wie der oder die Langfinger das Fahrzeug stehlen konnten ist bisher noch unbekannt, da sich beide Fahrzeugschlüssel beim Eigentümer befinden. Ein Zusammenhang mit zwei Fahrzeugentwendungen aus dem Bereich Saalefeld am Mittwoch kann nicht ausgeschlossen werden.

