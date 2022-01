Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Baum angezündet

Jena (ots)

In einem Naturschutzgebiet in der Oberaue, im Bereich des Sportzentrums in Jena, haben Unbekannte einen umgefallenen, stark morschen und sechs Meter langen Baumstamm entzündet. Vermutlich in der Nacht brannten der oder die Täter mit einem unbekannten Tatmittel das Holz an. Glücklicherweise konnten die Flammen schnell gelöscht werden, da sich in etwa sechs Metern Entfernung ein Gashäuschen befindet, was zu einem größeren Schaden hätte führen können. Hinweise auf die Brandstifter liegen aktuell noch nicht vor.

