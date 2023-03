Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Glan-Münchweiler (ots)

Vorfahrt missachtet, zwei leicht verletzte Personen. Am Mittwoch, den 15.03.2023 gegen 15:45 Uhr ereignete sich auf der L358 zwischen Glan-Münchweiler und Nanzdietschweiler ein Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Fahrzeugführerin wollte an der Anschlussstelle Glan-Münchweiler die BAB62 verlassen und in Richtung Glan-Münchweiler weiterfahren. Hierbei übersah diese einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten PKW. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und anschließend durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung ins Nardini Klinikum St.-Johannis nach Landstuhl gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im mittleren 4-stelligen Bereich. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme war die L358 für ca. 1 Stunde gesperrt. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell