Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen drangen unbekannte Täter wahrscheinlich über ein offenstehendes Fenster in ein unbewohntes Wohnhaus in der Zwergstraße ein und beschädigten eine Fensterscheibe. Aus dem leerstehenden, unmöblierten Haus wurde nichts entwendet. Vor dem Anwesen wurde ein ordnungsgemäß auf der Straße abgestellter weißer Roller festgestellt. Nach Angaben des Eigentümers stand dieser am Vorabend etwa 100 Meter weiter in der gleichen Straße und war mit einer Plane abgedeckt. Der Roller war augenscheinlich unbeschädigt. Ein Zusammenhang beider Taten ist anzunehmen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 jederzeit entgegen. |pirok

