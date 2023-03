POL-PDKL: Handy löst automatische Unfallmeldung aus

Wiesweiler (ots) - PKW-Fahrerin fährt nach Unfall einfach weiter. Am Dienstagnachmittag wurde der Polizei die Beschädigung eines Fahrbahnteilers mitsamt Verkehrsschild auf der B 420 in Wiesweiler gemeldet. An der Unfallstelle konnte kein Verursacher angetroffen werden. Während der Unfallaufnahme wurden die Beamten von einem Verkehrsteilnehmer auf ein unfallbeschädigtes Fahrzeug außer Sichtweite hingewiesen. Mehrere ...

mehr