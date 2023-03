Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsinsel unter Alkoholeinfluss touchiert

Wiesweiler (ots)

PKW-Fahrerin fährt nach Unfall einfach weiter. Am Dienstagnachmittag wurde der Polizei die Beschädigung eines Fahrbahnteilers mitsamt Verkehrsschild auf der B 420 in Wiesweiler gemeldet. An der Unfallstelle konnte kein Verursacher angetroffen werden. Während der Unfallaufnahme wurden die Beamten von einem Verkehrsteilnehmer auf ein unfallbeschädigtes Fahrzeug außer Sichtweite hingewiesen. Mehrere hundert Meter weiter konnte die 53-Jährige mit ihrem nicht mehr fahrbereiten VW angetroffen werden. Sie stand erheblich unter Alkoholeinfluss und hatte auch Medikamente eingenommen. Zur Klärung der Verkehrstüchtigkeit wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Auch wurde ihr Führerschein eingehalten. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell