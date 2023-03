Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit dem E-Scooter auf der Autobahn unterwegs......

Landstuhl (ots)

Am frühen Montagabend, wurden in mehreren Notrufen ein auf der BAB 62 fahrender E-Scooter gemeldet. Durch die Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern, konnte der Roller tatsächlich im Bereich des Hörnchenberg-Tunnels auf dem rechten Fahrstreifen fahrend festgestellt werden. Der Roller war mit Fahrer und Sozius unterwegs. Die beiden jungen Männer wurden einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht versichert war. Zudem sind die Eigentumsverhältnisse nicht eindeutig geklärt, weshalb der Roller zunächst sichergestellt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurden die beiden jungen Männer an den Hauptbahnhof Kaiserslautern verbracht. Sowohl der 28-jährige Fahrer, als auch sein 25-jähriger Begleiter sind im Saarland wohnhaft. Es ist bislang nicht geklärt, ob die Fahrt über die gesamte Strecke auf der Autobahn zurückgelegt wurde. Trotz allem Glück, welches die beiden bei ihrem waghalsigen Manöver hatten, müssen sie jedoch nun mit einer Anzeige rechnen.

