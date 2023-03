POL-BO: Rücknahme der Vermisstenfahndung: Olivia Michelle Z. ist wieder da!

Bochum (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei in der Regel den Verursacher - bei einem Fall in Bochum fehlt jetzt allerdings der oder die Geschädigte. Ein Zeuge gab am Donnerstagabend, 9. März, ein Kennzeichen auf der Wache Südost ab, das er einen Tag zuvor auf der Straße "Am Erlenkamp" gefunden hatte. Auf der Fahrbahn bemerkte er zudem Spuren ...

mehr