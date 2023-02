Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Fazit der Polizei: Versammlung in Grevesmühlen am 09. Februar 2023

Grevesmühlen (ots)

Anlässlich der heutigen Kreisausschusssitzung wurde für den Zeitraum von 17:00 bis 19:30 Uhr eine Versammlung vor der Malzfabrik in Grevesmühlen angemeldet. An dieser nahmen in der Spitze circa 550 Personen teil. Die Versammlung verlief aus polizeilicher Sicht friedlich.

Lediglich in einem Fall leiteten eingesetzte Kräfte ein Ermittlungsverfahren gegen einen 41-jährigen Mann aus dem Landkreis ein, da dieser im Verdacht steht, am Rande der Versammlung einen Hitlergruß gezeigt zu haben.

Die Polizeiinspektion Wismar begleitete das Versammlungsgeschehen mit circa 100 eigenen und unterstützenden Kräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV sowie Mitarbeitern der Versammlungsbehörde.

