POL-HWI: Polizei warnt vor Geldbörsendiebstählen in Supermärkten

Wismar, Rehna, Grevesmühlen

Am gestrigen Tag (07. Febuar 2023) wurden der Polizei im Landkreis Nordwestmecklenburg mehrere Geldbörsendiebstähle beim Einkaufen gemeldet.

In drei Fällen wurden den Rentnerinnen und Rentnern die Geldbörsen während ihres Einkaufes im Supermarkt aus der Handtasche oder dem mitgeführten Beuteln heraus gestohlen. Hierbei wurden die Geschädigten offenbar durch den oder die Täter abgelenkt, beispielsweise indem diese sich Lebensmittels aus den Regalen haben reichen lassen. Die kurze Unaufmerksamkeit nutzten die Täter sodann aus, um die Geldbörsen aus den Taschen zu stehlen.

In einem weiteren Fall in Rehna wurde am gestrigen frühen Nachmittag eine 87-jährige Frau bereits vor dem Einkaufen, beim Holen eines Einkaufskorbes, durch einen unbekannten Mann durch Gesten in Richtung des Korbes abgelenkt. Diese kurze Unaufmerksamkeit der Frau nutzte der Unbekannte, um in ihre Handtasche zu greifen und die Geldbörse zu entwenden. Anschließend floh der Mann.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und rät in diesem Zusammenhang erneut: Achten Sie gut auf ihre Wertgegenstände. Tragen Sie Geldbörsen oder Geld möglichst in Innentaschen der Kleidung oder in Taschen verschlossen auf der Körpervorderseite. So erschweren Sie es potentiellen Tätern, darauf zuzugreifen. Achten sie während Gesprächen mit unbekannten Menschen genau auf ihre Wertgegenstände. In diesem Zusammenhang rät die Polizei dringend davon ab, die PIN im Portemonee aufzubewahren. Weitere Tipps gibt es auf der Internetseite https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

