POL-HWI: Polizeiinspektion Wismar - Information für Medienvertreter - Erreichbarkeit der Pressestelle am 03.02.2023

Wismar (ots) - Im Zusammenhang mit dem heutigen Versammlungsgeschehen in der Hansestadt Wismar kann die Polizei eine positive Bilanz ziehen: An der von 15:30 Uhr bis 19 Uhr angemeldeten Versammlung nahmen in der Spitze 150 Personen, die sich ausschließlich aus bürgerlichen Klientel zusammensetzte, teil. Diese ...

mehr