POL-HWI: Versammlungsgeschehen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Wismar am 02.Februar 2023

Im Zusammenhang mit dem heutigen Versammlungsgeschehen in der Hansestadt Wismar kann die Polizei eine positive Bilanz ziehen: An der von 15:30 Uhr bis 19 Uhr angemeldeten Versammlung nahmen in der Spitze 150 Personen, die sich ausschließlich aus bürgerlichen Klientel zusammensetzte, teil. Diese Versammlung fand in unmittelbarer Nähe zum Zeughaus statt. Dort tagte zeitgleich der Kreistag des Landkreises Nordwestmecklenburg. Tenor der Versammlung war der Protest gegen die Entscheidung des Kreistages hinsichtlich der geplanten Flüchtlingsunterkunft in Upahl.

Gegen 18 Uhr wurde bei der vor Ort befindlichen Versammlungsbehörde spontan eine Gegenversammlung angezeigt. An dieser nahmen zwei Personen teil.

Aus polizeilicher Sicht verliefen diese Versammlungen störungsfrei.

Die Polizeiinspektion Wismar konnte den Schutz der Versammlung sowie der Kreistagssitzung mit circa 120 eigenen und unterstützenden Kräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV, sowie Mitarbeitern der Versammlungsbehörde, gewährleisten.

