POL-HWI: Polizeiinspektion Wismar - Information für Medienvertreter - Erreichbarkeit der Pressestelle für die angemeldete Versammlung am 02.02.2023

Gadebusch (ots) - Bereits am vergangenen Freitag, dem 27. Januar 2023, kam es im Bereich Gadebusch zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen zwei Personen schwerverletzt wurden. Gegen 15:40 Uhr befuhr ein 83-Jähriger Renaultfahrer die L01 aus Richtung Groß Molzahn kommend in Richtung Schönberg. Auf Höhe des Abzweiges nach Schlagresdorf setzte der Fahrer zum Abbiegevorgang an und übersah den entgegenkommenden Mercedes. ...

