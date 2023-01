Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Geschwindigkeitskontrollen in Kalkhorst und Wismar

Nordwestmecklenburg (ots)

Dort wo viele Kinder am Straßenverkehr teilnehmen, sollen Geschwindigkeitsbegrenzungen für mehr Sicherheit sorgen. Im Bereich von Kindergärten, Grundschulen und Spielplätzen ist die Geschwindigkeit häufig auf 30 km/h begrenzt. Gerade in diesen sensiblen Bereichen wird die Einhaltung der Geschwindigkeit regelmäßig kontrolliert.

So maßen Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf gestern Vormittag im Bereich der Grundschule in Kalkhorst die Geschwindigkeit von insgesamt 141 Fahrzeugen. 28 Geschwindigkeitsüberschreitungen konnten gemessen werden. Das schnellste Fahrzeug war mit 58 km/h bei erlaubten 30 km/h unterwegs. In diesem Fall muss mit einem Bußgeld in Höhe von 180 Euro gerechnet werden.

Im Bereich eines Spielplatzes in der Dr.-Unruh-Straße in Wismar kontrollierten Kräfte der Wismarer Polizei gestern Nachmittag die Einhaltung der vorgeschriebenen 30 km/h. Von 14:30 bis 15:00 Uhr stellten die Beamten neun Geschwindigkeitsübertretungen im Verwarngeldbereich fest. Insgesamt wurde während dieser Zeit die Geschwindigkeit 48 vorbeifahrender Fahrzeuge gemessen.

Die Beamten der Polizeiinspektion Wismar führen in der Hansestadt Wismar und im Landkreis Nordwestmecklenburg täglich Verkehrs- sowie Geschwindigkeitskontrollen durch, um die Sicherheit im Straßenverkehr stetig zu erhöhen.

