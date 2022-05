Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Von Fahrbahn abgekommen

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag auf der Sandhorster Straße in Aurich. Gegen 7 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit einem Skoda Fabia in Fahrtrichtung Walle, als ihm ein bislang unbekannter Autofahrer entgegenkam. Der Unbekannte geriet nach ersten Erkenntnissen mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn und der Skoda-Fahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der 18-Jährige kam hierbei von der Straße ab. An dem Skoda entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Auf der Julianenburger Straße in Aurich kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einer Pedelec-Fahrerin. Ein 42 Jahre alter Busfahrer war gegen 11.45 Uhr auf der Julianenburger Straße in Fahrtrichtung Fischteichweg unterwegs und bog nach rechts in die Kirchdorfer Straße ein. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einer 52-jährigen Pedelec-Fahrerin, die auf dem Radweg der Julianenburger Straße ebenfalls in Richtung Fischteichweg unterwegs war. Die Frau wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Norden - Nach Unfall geflüchtet

In der Großen Mühlenstraße in Norden wurde am Samstag ein Krankenfahrstuhl beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen touchierte der Fahrer eines silbernen Geländewagens mit Anhänger das Elektrokleinstfahrzeug vor einem Blumenladen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 13.50 Uhr und 14 Uhr. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

