Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zahlreiche Garagen aufgebrochen

Bad Frankenhausen (ots)

Mindestens 16 Garagen wurden im Garagenkomplex in der Stiftstraße aufgebrochen. Ein Mieter entdeckte am Mittwochmorgen seine aufgebrochene Garage. Zum genauen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden, da noch nicht alle Besitzer und Mieter erreicht werden konnten. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell