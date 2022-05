Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallzeugen gesucht

Marienhafe - Unfallflucht

Marienhafe - Radfahrer nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallzeugen gesucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen gegen 9.45 Uhr auf der Esenser Straße in Aurich. Nach ersten Erkenntnissen war ein Lkw-Gespann auf der Bundesstraße 210 unterwegs und wollte an der Pferdemarktkreuzung nach rechts auf die Von-Jhering-Straße abbiegen. Hierbei touchierte der Lkw-Fahrer offenbar unbemerkt mit dem Heck seines Aufliegers neben sich einen Transporter, der nach links abbog. Der Transporter, mutmaßlich ein Bulli, wurde vermutlich an der hinteren oberen Fahrzeugseite beschädigt. Weitere Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Transporterfahrer, werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Marienhafe - Unfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag in Marienhafe. Zwischen 8 Uhr und 13 Uhr hatte der Halter eines grauen Audi A4 seinen Wagen auf einem Parkplatz an der Gartenstraße abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er am Kotflügel und an der Stoßstange hinten links einen Schaden fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizeistation Marienhafe bittet um Hinweise unter Telefon 04934 910590.

Marienhafe - Radfahrer nach Unfall geflüchtet

Im Alten Postweg in Marienhafe ist am Freitag ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen war der bislang Unbekannte gegen 16.30 Uhr mit dem Rad auf dem Alten Postweg in Fahrtrichtung Ortsmitte unterwegs und stieß gegen einen VW Polo am Fahrbahnrand. Er verursachte einen Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Radfahrer davon. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04934 910590.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell