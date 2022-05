Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Polizisten verletzt

Hinte - Auto beschädigt

Aurich - Mountainbike gestohlen

Aurich - Auto beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Polizisten verletzt

Bei einem Einsatz in Aurich sind am Samstagmorgen zwei Polizisten verletzt worden. Gegen 2.15 Uhr waren die Beamten zu einem Tanzlokal an der Großen Mühlenwallstraße gerufen worden. Vor der Lokalität stellten sie einen 23-jährigen Mann regungslos am Boden fest. Als der Mann von den Beamten angesprochen wurde, schlug und trat er unvermittelt um sich. Hierbei verletzte er eine 24-jährige Polizeibeamtin im Gesicht und einen 25-jährigen Polizeibeamten am Kopf. Die Polizeibeamtin war nicht weiter dienstfähig. Der Beschuldigte wurde vom Rettungsdienst in eine medizinische Einrichtung gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Hinte - Auto beschädigt

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Wochenende in Hinte. Auf einer Auffahrt in der Cirkwehrumer Straße beschädigten Unbekannte einen anthrazitfarbenen BMW X5 vermutlich durch Fußtritte. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Mountainbike gestohlen

In der Kanalstraße in Großefehn wurde am Wochenende ein hochwertiges Mountainbike gestohlen. Es handelt sich um ein sogenanntes E-Fatbike. Unbekannte entwendeten das graue Rad der Marke Brooks zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 8 Uhr. Es stand an der Bushaltestellte "Mittegroßefehn". Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Auto beschädigt

In der Schulstraße in Aurich wurde am Sonntag ein Auto beschädigt. Zwischen 17 Uhr und 19 Uhr traten Unbekannte den rechten Außenspiegel eines Mazda 6 ab. Zudem wurde die rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Es entstand ein Schaden im hohen dreistelligen Euro-Bereich. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell