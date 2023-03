POL-BO: Zwölfjähriger ausgeraubt - Polizei fahndet nach vier Jugendlichen

Bochum (ots) - In einer Bochumer Lotto-Annahmestelle/Schreibwarengeschäft kam es am Mittwoch, 8. März, zu einem räuberischen Diebstahl. Die Polizei fahndet nach drei Tatverdächtigen, die in einem blauen Skoda flüchteten. Nach aktuellem Kenntnisstand betrat ein Mann gegen 13.15 Uhr das Geschäft an der ...

mehr