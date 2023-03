Polizei Bochum

POL-BO: Räuberischer Diebstahl in Langendreer: Tätertrio erbeutet Bargeld und flüchtet mit blauem Skoda

Bochum (ots)

In einer Bochumer Lotto-Annahmestelle/Schreibwarengeschäft kam es am Mittwoch, 8. März, zu einem räuberischen Diebstahl. Die Polizei fahndet nach drei Tatverdächtigen, die in einem blauen Skoda flüchteten.

Nach aktuellem Kenntnisstand betrat ein Mann gegen 13.15 Uhr das Geschäft an der Hauptstraße 18 in Bochum. Er verwickelte eine Angestellte (42, aus Bochum) in ein Gespräch und lockte sie auf diese Weise vom Thekenbereich weg. Ein zweiter Täter nutzte das Ablenkungsmanöver seines Komplizen, begab sich hinter die Theke und entwendete eine Tasche mit Bargeld. Die Angestellte bemerkte den Diebstahl und versuchte den Täter festzuhalten, woraufhin er die Frau zur Seite stieß. Das Duo verließ das Geschäft und stieg in einen blauen Skoda (Kennzeichen nicht bekannt), in dem ein dritter Täter bereits auf seine Komplizen wartete. Anschließend flüchteten sie in Richtung Langendreer Markt.

Glücklicherweise blieb die 42-Jährige unverletzt.

Die beiden Täter, die das Geschäft betreten haben, hatten laut Zeugenbeschreibung südländisches Aussehen. Der erste Täter sei um die 50 Jahre alt, etwa 170 cm groß und habe eine kräftige Figur. Er habe weiße, lockige Haare und einen Schnäuzer getragen. Bekleidet sei er mit einer beigefarbenen Jacke gewesen.

Der zweite Täter sei etwa 20 Jahre alt, 180 cm groß und schlank. Er habe eine blaue Steppjacke getragen.

Die dritte Person konnte nicht näher beschrieben werden.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

