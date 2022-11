Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Arbeiter von Betonplatte schwer verletzt

Oberndorf-Lindenhof (ots)

Schwere Verletzungen am Fuß hat sich ein Arbeiter bei Maurerarbeiten auf einer Baustelle im Nestelwasen zugezogen. Er war am Donnerstagmittag zusammen mit seinem Kollegen im zweiten Stock eines Mehrfamilienneubaus tätig, als sich ein etwa 200 Kilogramm schweres Betonstück aus noch unbekannten Gründen von einem Kleinkran löste und ihm auf einen Fuß fiel. Die getragenen Sicherheitsschuhe des Mannes verhinderten zwar Schlimmeres, jedoch aufgrund der Schwere der Verletzungen musste der 44-Jährige vom Rettungsdienst sofort in eine Klinik gebracht werden. Die Greifzange des Krans wurde von der Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell