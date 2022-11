Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Scheibe eingeschlagen und geflüchtet

Konstanz (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend, im Zeitraum von 20.15 Uhr bis 20.30 Uhr, eine Fensterscheibe einer Apotheke in der Staader Straße mit einem Stein eingeworfen und einen Schaden in Höhe von schätzungsweise rund 1.500 Euro angerichtet. Das Polizeirevier Konstanz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07531 995-0 zu melden.

