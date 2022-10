Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Bulli-Fahrer flüchtet vor Zivilstreife und wird von Diensthundführer gestellt

Lippe (ots)

(RB) Am Freitagabend, gegen 22:40 Uhr, fiel einer Zivilstreife der Polizei auf der Leopoldshöher Straße ein verdächtiger Bulli auf. Als dem Fahrer des Bulli Anhaltezeichen gegeben wurden, versuchte dieser sich durch Flucht einer Kontrolle zu entziehen und gab Gas. Die nun folgende Verfolgungsfahrt mit Blaulicht und Martinshorn ging durch den Ortsteil Ahmsen bis nach Herford, wo der Fahrer im Bereich der Straße Herforder Heide plötzlich den Bulli am Straßenrand abstellte und nun weiter zu Fuß flüchtete. Ein zur Unterstützung hinzugerufener Diensthundführer der Polizei aus Herford konnte den Bullifahrer allerdings sehr schnell aufspüren, stellen und festnehmen. Da der Fahrer auf seiner Flucht zuvor eigenständig gestürzt war und sich dabei an der Schulter verletzt hatte, wurde er zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrer um einen 22-jährigen Mann aus Bad Salzuflen handelte, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und dass sein Bulli außerdem nicht ordnungsgemäß zugelassen war. Ihn erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren und sein Bulli wurde sichergestellt. Zeugen oder Geschädigte, die während der Verfolgung durch den Bullifahrer behindert oder gefährdet wurden, werde gebeten sich an das Verkehrskommissariat zu wenden. Tel.: 05231/609-0.

