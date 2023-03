Polizei Bochum

POL-BO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei Bochum: Ermittlungen nach Tötungsdelikt - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Nach einem Tötungsdelikt am Dienstag, 7. März, in einer Tiefgarage in der Bochumer Hustadt hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Es werden Zeugen gesucht.

Zeugen hatten am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr eine leblose Person gemeldet, die in einer Tiefgarage am Hustadtring im Bereich der Eulenbaumstraße auf dem Fahrersitz eines geparkten Autos saß. Dabei handelte es sich nach aktuellem Kenntnisstand um einen männlichen Bochumer. Ersten Ermittlungen zufolge kam es am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr zu einer tödlichen Schussabgabe.

Die Ermittlungen werden von einer Mordkommission unter Sachleitung des Staatsanwalts Philipp Rademacher von der Staatsanwaltschaft Bochum geführt. Ziel ist es, die genauen Umstände und die Motivation hinter der Tat aufzuklären.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0234 909-4612 und -4441 entgegen.

