Polizei Bochum

POL-BO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum - Nachtrag zu eingestürztem Wohnhaus in Bochum

Bochum (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Dienstagabend des 10. Januar 2023 zu einer Explosion an der Keilstraße in Bochum-Linden. In der Folge wurde ein Wohnhaus vollständig zerstört. Eine Frau (61) kam dabei ums Leben, ihr Sohn (35) wurde verletzt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5415972).

Nach Auswertung des ersten Sachverständigengutachtens und Würdigung der derzeitigen Sach- und Rechtslage erhärtete sich der Verdacht gegen einen 51-jährigen Angestellten einer Essener Tiefbaufirma.

Dieser war an diesem Tage in leitender Funktion auf der Baustelle Keilstraße / Auf dem Pfade in Bochum tätig.

Er ist unter anderem wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion durch Unterlassen mit Todesfolge dringend verdächtigt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum erließ der zuständige Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bochum Haftbefehl gegen den 51-jährigen Mann aus Hessisch Oldendorf (Niedersachsen).

Er wurde heute durch Polizeibeamte festgenommen und am Gericht vorgeführt. Der Haftbefehl wurde verkündet und in Vollzug gesetzt.

Die Ermittlungen dauern weiter an. Zum weiteren Sachstand werden derzeit keine weiteren Auskünfte gegeben.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell