POL-BO: Auto fährt gegen Ampel: Polizei bittet um Zeugenhinweise zur Klärung des Unfallhergangs

Bochum (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Pedelecfahrer ist es am Samstagmittag, 4. März, in Bochum-Wattenscheid gekommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 41-jähriger Autofahrer aus Bochum gegen 12.45 Uhr auf der Straße "Am Beisenkamp" in Richtung Hamme und beabsichtigte im Kreuzungsbereich zur Moltkestraße / Am Beisenkamp, weiter geradeaus zu fahren. Dort kam es aus bisher ungeklärter ...

mehr