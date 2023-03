POL-BO: Alleinunfall: Auto überschlägt sich und landet im Gleisbett

Bochum (ots) - Nach einem versuchten Einbruch am Freitagabend, 03. März, in Bochum-Höntrop fahndet die Polizei nach zwei Tatverdächtigen. Es werden Zeugen gesucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten zwei Unbekannte sich gegen 21.30 Uhr über einen Balkon gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Friedlandstraße (zwischen Zollstraße und Schlehenweg) zu verschaffen. Eine Hausbewohnerin ...

mehr