Polizei Bochum

POL-BO: Seniorin (96) lässt Unbekannten in ihre Wohnung - Schmuckschatulle entwendet

Herne (ots)

Eine 96-jährige Seniorin aus Herne-Röhlinghausen wurde Opfer eines Trickbetrügers. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Ein unbekannter Mann klingelte am Donnerstag, 2. März, gegen 12.30 Uhr an der Wohnung an der Straße "Auf der Wilbe" und bat die Seniorin um die Telefonnummer der vermietenden Wohnungsbaugesellschaft.

Die Frau ließ den Unbekannten in ihre Wohnung. Nachdem der Mann etwa 15 Minuten später die Wohnung verließ, bemerkte die Seniorin, dass die Schmuckschatulle aus dem Schlafzimmer entwendet wurde.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 1,65 bis 1,70 m groß, schlank, "westeuropäisches Ausstehen", lange, nach hinten gekämmte dunkelblonde Haare, blaue Jacke, blaue Hose.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

An dieser Stelle noch einmal folgende Hinweise:

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung. - Öffnen Sie Unbekannten nicht einfach die Tür. Das ist nicht unfreundlich, sondern eine reine Vorsichtsmaßnahme. Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Kette, schauen Sie durch den Türspion oder benutzen Sie die Türsprechanlage. - Rufen Sie bei verdächtigen Fällen den Polizeinotruf 110.

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen unter anderem die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 Ehrenamtliche sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte unter anderem zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 909-4055. Weitere Informationen unter: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell