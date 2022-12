POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ahlhorn +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Eine junge Motorroller-Fahrerin ist am Montag, 12. Dezember 2022, 20:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt worden. Die 17-jährige Delmenhorsterin war auf der Landwehrstraße in Richtung Dwostraße unterwegs. Aus der Straße "Hinter der Anker" bog ein 22-Jähriger aus Delmenhorst mit einem Pkw nach links in die ...

mehr