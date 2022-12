POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Motorroller-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Ein Radfahrer erlitt am Montag, 12. Dezember 2022, 10:35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leichte Verletzungen. Der 90-jährige Delmenhorster befuhr mit einem Pedelec den Radweg der Cramerstraße in Richtung Querstraße. In Höhe der Straße "Am Grünen Kamp" kam er nach links vom Radweg ab und geriet auf die Fahrbahn. Dort kam es zum ...

mehr