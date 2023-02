POL-DH: --- Wagenfeld, Brand Werkstatt und Wohnhaus - Freistatt, Autotransporter verunfallt - Twistringen, Unfallflucht mit hohem Schaden

Polizeiinspektion Diepholz

Wagenfeld - Brand Werkstatt und Wohnhaus

Durch ein Feuer wurden gestern gegen 15.00 Uhr in Wagenfeld eine Werkstatt und ein Wohnhaus stark beschädigt. Als das Feuer in einer Werkstatt im Maschweg gemeldet wurde und die ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand die Werkstatt bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten wurden zu Beginn durch Gasflaschen, die sich in der Werkstatt befanden, erschwert. Das angrenzende Wohnhaus wurde evakuiert und alle elf Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Feuer griff nach kurzer Zeit auch auf das Dach des Wohnhauses über. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis tief in die Nacht. Da das Wohnhaus nicht mehr bewohnbar war, kümmerte sich die Gemeinde Wagenfeld um die Unterbringung der elf Bewohner. Die Ursache für das Feuer ist bislang unbekannt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Ermittler werden vermutlich heute mit Suche nach der Brandursache beginnen. Nach ersten Schätzungen entstand durch das Feuer ein Schaden von mindestens 300000 Euro.

Freistatt - Autotransporter im Seitenraum - B214 mehrere Stunden gesperrt (Foto)

Ein Autotransporter ist am Montagabend gegen 17.30 Uhr auf der B214 in den Seitenraum geraten und dort steckengeblieben. Die B214 musste für die Bergung für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der 58-jährige Fahrer war aus ungeklärten Umständen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und das mit insgesamt acht Pkw beladende Gespann kam dabei im Seitenraum zum Stehen, ohne dass jemand verletzt wurde. Für die aufwendige Bergung wurde die B214 bis in die Morgenstunden einseitig zwischen Barver und Wehrbleck gesperrt.

Sulingen - Körperverletzung

Am Montag gegen 18.30 Uhr gerieten auf dem E-Center Parkplatz in der Schützenstraße in Sulingen ein 11-jähriges Kind und ein ca. 30-jähriger Mann in Streit. Im Rahmen des Streits wurde das Kind von dem Unbekannten gegen die Brust geschlagen. Hinweise zu dem Streit nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Stuhr-Seckenhausen - Sachbeschädigung auf Firmengelände

In dem Zeitraum von Freitag bis Montag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt auf ein Firmengelände am Handelshof und beschädigten die Tür eines Kettenbaggers. Der Sachschaden beträgt ca. 4000 Euro. Wer hierzu Hinweise auf verdächtige Beobachtungen oder Personen machen kann, wird gebeten sich unter der Tel. 0421-80660 bei der Polizei Weyhe zu melden.

Weyhe - Verkehrsunfall

Am Montag kam es gegen 8:00 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Eine 51-jährige Opelfahrerin wollte von der Alten Poststraße nach links auf ein Grundstück abbiegen. Der hinter ihr fahrende VW Caddy eines 55-jährigen Fahrers aus Stuhr stoppt noch hinter ihr. Dies bemerkte ein 23-jähriger VW-Golffahrer aus Syke zu spät und schob die beiden Fahrzeuge vor ihm aufeinander. Die Opel-Fahrerin wird hierbei leicht verletzt. Der Sachschaden an allen PKW zusammen beträgt ca. 5500 Euro.

Syke-Barrien - Einbruch

Über das letzte Wochenende von Samstag bis Montag sind bisher noch unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Bettenfachgeschäftes in der barrier Straße eingebrochen. Nach diversen Versuchen, Türen und Fenster zu öffnen, gelang es schließlich doch, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Hier wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchwühlt. Außerdem wurde noch versucht, einen Standtresor aufzubrechen. Als auch dieser Versuch misslang, zogen sie unverrichteter Dinge von dannen; hinterließen aber einen Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Twistringen - Diebstahl von Warnbaken

Am vergangenen Wochenende von Samstag bis Sonntag wurden aus der Straße "Mittelwand" vier Absperrbaken mit integrierten Lampen entwendet. Sie dienten an einem abgestellten Container zur Verkehrsabsicherung. Wer dazu Angaben machen kann, wird gebeten, die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, zu informieren.

Twistringen - Transporter beschädigt und geflüchtet

In der Zeit von Freitag bis Sonntag wurde ein, in der Bahnhofstraße abgestellter, weißer VW-Crafter beschädigt. Am Wochenende muss ein bisher noch unbekannter Verursacher in den Transporter gefahren sein. Hinterlassen wurde ein umfangreicher Sachschaden von ca. 5000 Euro. Am Unfallort wurden auch diverse Teile des verursachenden Fahrzeugs gefunden, so dass auch dieses Kraftfahrzeug erheblich beschädigt worden sein muss. Hinweise dazu nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, entgegen.

