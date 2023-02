Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressebericht der PI Diepholz für den 25.02.2023

Diepholz (ots)

ESD Diepholz

Verkehrsunfall Am Freitag, dem 24.02.2023, ereignete sich in Diepholz, gegen 08:55 Uhr, ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW und einer Fahrradfahrerin. Der 83-jährige Fahrzeugführer des PKW befuhr, aus der Straße Graftlage kommend, einen Kreisverkehr und beabsichtigte in die Straße Willenberg zu fahren. Beim Verlassen des Kreisverkehrs übersah er die, auf dem Radweg von links kommende, 14-jährige Fahrradfahrerin, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Die Fahrradfahrerin wird durch den Zusammenstoß verletzt.

PK Weyhe

Verkehrsunfall mit 8000,- EUR Schaden Am Freitag kam es in Stuhr-Seckenhausen, gegen 17:00 Uhr, auf der B51, zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger VW-Polo-Fahrer aus Syke befuhr die B51 in Richtung Süden. Er setzte seinen Blinker und verlangsamte seine Fahrt. Eine 34-jährige Frau aus Verden wollte aus der Holunderstraße auf die B51 einfahren und nahm an, dass der 38-Jährige abbiegen will. Dieser brach seinen Abbiegevorgang ab und fuhr weiter, sodass beide Pkw zusammenstießen und dabei erheblich beschädigt wurden. Der Pkw der 34-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit 35000,- EUR Schaden

Am Freitag kam es in Stuhr-Fahrenhorst, gegen 19:45 Uhr, auf der B51, zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Mann aus Bremen wollte von der Warwer Str. auf die B 51 einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 48-jährigen Twistringers, welcher die B51, mit seinem Pkw, in südlicher Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß beider Pkw verlor der 23-Jährige die Kontrolle über seinen Pkw, durchbrach einen Gartenzaun und stieß gegen einen dahinterstehenden dritten Pkw. Verletzt wurde niemand, die Pkw mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell