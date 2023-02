Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Mehrere Portemonnaie Diebstähle - Stuhr, Kleines Kind und Radfahrer kollidieren - Barnstorf, Rehunfall endet gegen Baum ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Rehunfall

Am späten Donnerstagabend ist ein 39-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem Reh verletzt worden. Der 39-Jährige befuhr die Straße Aldorf von Rüssen kommend. Sein Fahrzeug kollidierte mit einem Reh, was urplötzlich von links auf die Fahrbahn lief. Nach der Kollision geriet der Pkw von der Straße und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Der 39-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 15000 Euro. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

Sulingen - Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind

Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer die Nienburger Straße stadtauswärts. Ein 11-jähriges Kind auf einem Fahrrad wollte an der Querungshilfe in Höhe Kantstraße die Nienburger Straße überqueren und übersah dabei den herannahenden Pkw. Es kam zum Unfall, wobei das Kind leicht verletzt wurde. An Pkw und Fahrrad entstand lediglich leichter Sachschaden.

Schwaförden - Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 13.50 Uhr befuhren zwei Pkw-Fahrer hintereinander die Hauptstraße in Schwaförden. Der vordere 19-jährige Pkw-Fahrer überholte einen Linienbus und wollte kurz darauf nach links in Richtung Scholen abbiegen. Die hintere 36-jährige Pkw-Fahrerin übersah dies und fuhr auf den vor ihm fahrenden Pkw auf. Durch die Kollision wird der Pkw-Fahrer im vorderen Fahrzeug leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Stuhr - Kleiner Junge und Radfahrer kollidieren

Ein 8-jähriger Junge ist gestern gegen 14.30 Uhr in Seckenhausen aus der Apotheke in der Hauptstraße direkt auf den Geh-und Radweg gelaufen. Dort ist er mit einem unbekannten Radfahrer zusammengeprallt. Der Radfahrer entfernte sich nach dem Zusammenprall, ohne sich um das Kind zu kümmern. Der 8-Jährige, der mit seiner Mutter unterwegs war, erlitt leichte Verletzungen. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 780660, zu melden.

Weyhe - Portemonnaies entwendet

Am Donnerstagnachmittag entwendeten Unbekannte gleich drei Portemonnaies aus Handtaschen oder Jacken. Einer 73-jährigen Frau und einer 44-jährigen Frau entwendeten die Unbekannten gegen 13.00 Uhr bzw. 15.00 Uhr die Geldbörse beim Einkaufen im ALDI-Markt in der Bremer Straße in Erichshof. Die 73-Jährige hatte die Handtasche beim Einkaufen an den Wagen gehängt. Die Unbekannten entwendeten die Börse während des Einkaufs aus der Handtasche. Die 44-Jährige wurde während des Einkaufs abgelenkt und auch angerempelt. Sie bemerkte das Fehlen der Geldbörse beim Bezahlen an der Kasse. Ihre Geldbörse, ohne das Bargeld, wurde später im Mülleimer auf dem Parkplatz entdeckt. Einer dritten 80-jährigen Frau wurde ebenfalls die Geldbörse aus der Handtasche, die am Einkaufswagen hing, entwendet. Das Ganze geschah gegen 13.30 Uhr im ALDI-Markt an der Lahauser Straße in Kirchweyhe. Um den Dieben den Diebstahl zu erschweren bzw. unmöglich zu machen, rät die Polizei, Wertsachen immer dicht am Körper zu tragen. Weitere Tipps gibt es unter www.polizei-beratung.de.

Bassum - Zusammenstoß beim Abbiegen

Am Donnerstagmorgen um 08:10 Uhr wollte ein 20-jähriger Lieferwagen-Fahrer aus Twistringen von der B 51 an der Bassumer Süd-Abfahrt links in die Landesstraße 776 abbiegen. Er übersah dabei eine entgegenkommende 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Stütelberg. Bei dem Unfall wurde die 32-Jährige leicht verletzt. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro.

Twistringen - Diebstähle aus Hofläden

Aus einem Hofladen in Ellinghausen wurden am Dienstagnachmittag um kurz vor 15:00 Uhr etwas Bargeld und ein Glas Marmelade entwendet. Kurz vorher; um 14:10 Uhr wurde ein Hofladen in Altenmarhorst bestohlen. Hier fehlen 20 Euro aus der Wechselgeldkasse. In beiden Fällen sind Videoaufzeichnungen vorhanden, die jetzt von der Polizei ausgewertet werden.

