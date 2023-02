Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Einbruch in Kiosk - Diepholz, Schülerin verletzt - Syke, Polizei begleitet Versammlung ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Einbruch in Kiosk

In der Nacht zum Montag von 03.40 Uhr bis 03.55 Uhr sind unbekannte Täter in einen Kiosk in Sulingen, Lange Straße, eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam die hintere Tür und gelangten so in den Kiosk. Zigaretten und Bargeld in Höhe von ca. 6500 Euro nahmen die Täter mit, bevor sie unerkannt flüchteten. Ein mutmaßliches Einbruchswerkzeug konnte die Polizei am Tatort sicherstellen. In der letzten Nacht gegen 00.30 Uhr wurde erneut versucht in den Kiosk einzubrechen. Es blieb aber bei einem Versuch. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Diepholz - Schülerin verletzt

Eine 14-jährige Schülerin wurde am Montag gegen 13.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Mollerstraße leicht verletzt. Sie fuhr mit ihrem Fahrrad aus dem Zwischenweg von der Thouarstraße kommend und wollte die Mollerstraße im Kreisverkehr queren. Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin befuhr den Kreisverkehr in Richtung B 214 und kollidierte mit der Radfahrerin. Diese wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Stuhr-Seckenhausen - Verkehrsunfall

Am Montag gegen 13 Uhr kam es auf der Hauptstraße (B 51) in Fahrtrichtung Bremen zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 43-jähriger LKW-Fahrer aus Verden übersah an der Kreuzung zur B 322, dass vor ihm eine 51-jährige Polo-Fahrerin aufgrund einer roten Ampel halten musste und fuhr auf den VW auf. Hierdurch schob er den Polo, auf den davor stehendenden Ford einer 41-Jährigen aus Stuhr. Die VW-Polo Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 800 Euro.

Weyhe-Leeste - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Leester Straße / Hauptstraße kam es am Montag gegen 18 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge mit einer leicht verletzten Person. Ein 76-jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte von der Leester Straße nach links auf die Hauptstraße abzubiegen und übersah dabei den VW-Golf einer 76-jährigen Fahrerin, die auf der Hauptstraße fuhr. Bei der Kollision beider Pkw wurde der 76-jährige Fahrer leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 5500 Euro.

Syke - Polizei begleitet Versammlung

Am heutigen Vormittag fand in Syke eine Versammlung von Ver.di Bremen Niedersachsen mit Abschlusskundgebung im Amtshof statt. Rund 250 Teilnehmende trafen sich gegen 10.00 Uhr am Bahnhof in Syke. Kurz darauf brach die Versammlung zu einem Marsch durch die Stadt Syke auf. Über die Hauptstraße, Zum Hachepark, B 6 und Mühlendamm ging es bis zum Amtshof. Hier fand gegen 11.00 Uhr eine Abschlusskundgebung mit 250 Teilnehmenden statt. Die Polizei begleitete die Versammlung und sicherte den Marsch durch die Stadt ohne besondere Vorkommnisse ab.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell